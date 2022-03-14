Венеція після трьох турів без перемог у Серії А опустилася в зону вильоту, пропустивши вперед Кальярі, однак в разі звитяги над Лаціо у Римі команда наздогнала б острів'ян. Втім, "орли" в останніх семи матчах програли лише раз, та і загалом сили були нерівні. Гості на "Стадіо Олімпіко" повинні були створити диво.

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В першому таймі Венеція вдалося втриматись, хоча Лаціо домінував за всіма параметрами, нічого не дозволяючи супернику й створивши низку хороших моментів. Відпочивати футболісти відправились за нулів на табло. По перерві ж гра вирівнялась, однак римлянам пощастило відкрити рахунок – гол Іммобіле на 49-й хвилині не зарахували через офсайд, але на 57-й він реалізував пенальті. 1:0.

Цікаво, що це був вже 144-й гол Чіро у Серії А з моменту переходу в Лаціо у сезоні 2016/17. За цей період більше голів у топ-5 чемпіонатів забили тільки Мессі (164) й Лєвандовскі (185), а з Роналду в Іммобіле рівність.

Цей пенальті й вирішив долю зустрічі. Фінальний свисток зафіксував мінімальну перемогу Лаціо. Римляни набрали 49 очок і піднялись на п'яте місце в турнірній таблиці. Венеція з 22 заліковими балами залишилась вісімнадцятою.

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