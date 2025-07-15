Офіційний сайт Кремонезе оголосив про оренду правого захисника Лаціо Романо Флоріані Муссоліні. Умови угоди не розголошуються, але, згідно з інсайдером Ніколо Скіри, Кремонезе матиме право викупити гравця в кінці сезону за 5 млн євро. Якщо клуб з Кремони активує цю опцію, Лаціо отримає 50% від суми з перепродажу гравця.

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Романо є вихованцем римського клубу. Минулий сезон Муссоліні провів на правах оренди в клубі Серії B – Юве Стабія. Раніше повідомлялося, що Юве Стабія скористався опцією повноцінного трансферу футболіста. Однак Лаціо відразу активував пункт про зворотний викуп гравця, повернувши правнука італійського диктатора Беніто Муссоліні до свого складу.

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