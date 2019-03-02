Лаціо в більшості розгромив Рому в Римському дербі

В центральному матчі 26 туру Лаціо без особливих проблем розбив Рому. Рахунок та звіт про матч читайте на сайті "Футбол 24".

Лаціо розпочав матч більш активно, захопивши м'яч під свій контроль і досить швидко вийшов вперед. Корреа побачив забігання Кайседо і віддав йому на хід, а форвард обіграв Ольсена і закотив м'яч у порожні ворота. До перерви моментів було дуже мало, а от в другому Рома почала створювати свої нагоди. Моменти виникали лише через індивідуальні дії гравців або стандартні положення. Класно пробив з-за меж штрафного Флоренці, але Стракоша перевів м'яч через поперечку, а Пасторе промахнувся з меж воротарського.

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У відповідь Лаціо забив вдруге. Іммобіле відібрав м'яч на лівому фланзі і закинув на Корреа. Карлос втікав від Фасіо, але в штрафному грамотно підставився і Федеріко сфолив та привіз пенальті на власні ворота. Рома пішла відігруватись великими силами і пропустила втретє, Катальді після класної комбінації пробив Ольсена. Не обійшлось і без сутички, в Джеко здали нерви і той по хамськи збив Ачербі. В тому епізоді жовті отримали також Раду і Коларов, а вже через хвилину Александар отримав другу та залишив "вовків" у меншості.