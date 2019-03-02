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Лаціо в більшості розгромив Рому в Римському дербі

2 березня 23:30 141 Читать на русском
Лаціо в більшості розгромив Рому в Римському дербі
Лаціо – Рома – 3:0 – / Твіттер ФК Рома

В центральному матчі 26 туру Лаціо без особливих проблем розбив Рому. Рахунок та звіт про матч читайте на сайті "Футбол 24".

12’ Феліпе Кайседо
73’ Чіро Іммобіле
89’ Даніло Катальді
 
Александр Коларов 93’

Лаціо розпочав матч більш активно, захопивши м'яч під свій контроль і досить швидко вийшов вперед. Корреа побачив забігання Кайседо і віддав йому на хід, а форвард обіграв Ольсена і закотив м'яч у порожні ворота. До перерви моментів було дуже мало, а от в другому Рома почала створювати свої нагоди. Моменти виникали лише через індивідуальні дії гравців або стандартні положення. Класно пробив з-за меж штрафного Флоренці, але Стракоша перевів м'яч через поперечку, а Пасторе промахнувся з меж воротарського.

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У відповідь Лаціо забив вдруге. Іммобіле відібрав м'яч на лівому фланзі і закинув на Корреа. Карлос втікав від Фасіо, але в штрафному грамотно підставився і Федеріко сфолив та привіз пенальті на власні ворота. Рома пішла відігруватись великими силами і пропустила втретє, Катальді після класної комбінації пробив Ольсена. Не обійшлось і без сутички, в Джеко здали нерви і той по хамськи збив Ачербі. В тому епізоді жовті отримали також Раду і Коларов, а вже через хвилину Александар отримав другу та залишив "вовків" у меншості.

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Лаціо Лаціо Рома Рома Італія Лаціо - Рома
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