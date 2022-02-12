Чемпіонат Італії 2021/22, 25-й тур

Лаціо – Болонья – 3:0

Голи: Іммобіле, 13 (пен), Дзакканьї, 53, 63

Наполі – Інтер – початок о 19:00

Торіно – Венеція – початок о 21:45

Лаціо у рідних стінах приймав Болонью. Римляни домінували протягом всього поєдинку, відкривши рахунок вже на 13-й хвилині з пенальті, який реалізував Іммобіле. 1:0! Щоправда, цей гол став єдиним у першому таймі. Дотиснути гостей вдалося на початку другого – це Дзакканьї реалізував два виходи віч-на-віч зі Скорупскі.

Фінальний свисток зафіксував розгромну перемогу Лаціо з рахунком 3:0. Внаслідок цієї звитяги "орли" набрали 42 очки, наблизившись до зони ЛЧ на відстань трьох очок. Втім, Аталанта та Ювентус у неділю можуть збільшити відрив.

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ ЧЕМПІОНАТУ ІТАЛІЇ