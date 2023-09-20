Ліга чемпіонів 2023/24, 1-й тур, група Е

Фейєнорд – Селтік – 2:0

Голи: Стенгс, 45+2, Джаханбахш, 76

Вилучення: Лагербільке, 64 (Селтік, друга жовта картка), Хольм, 68 (Селтік, червона картка)

Нереалізований пенальті: Пайшау, 65

Лаціо – Атлетіко – 1:1

Голи: Проведель, 90+5 – Барріос, 29

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Фейєнорд у драматичному матчі здолав Селтік. Доволі рівний перший тайм завершився голом у роздягальню від Стенгса – чудове виконання штрафного змушувало Брендана Роджерса терміново щось вигадувати. Лагербільке, однак, зламав плани свого тренера, коли по перерві заробив другу жовту картку і "привіз" пенальті, залишивши "кельтів" у меншості. Пайшау пробачив гостей, не зумівши з позначки переграти Джо Харта.

Вже за три хвилини Хольм виконав брудний підкат і... "їх залишилось дев'ять". Фейєнорд одразу ж скористався чисельною перевагою і подвоїв рахунок, але гол було скасовано через офсайд. Однак дотиснути знекровленого суперника було питанням часу, що й зробив Джаханбахш за 15 хвилин до завершення матчу. Наприкінці зустрічі нідерландці забили ще раз, але знову гол було незараховано.

У ще одному матчі Атлетіко на виїзді не втримав перемогу над Лаціо. Барріос в середині тайму вирішив стрельнути з далекої відстані і завдяки рикошету сфера влетіла у сітку, вивівши "матрасників" вперед. Господарі мали значну перевагу до перерви, але втілити її у забитий м'яч не змогли.

Після відпочинку мадридці значно додали, пам'ятаючи чого вартує розслабленість і недооцінка суперника (в останньому турі Ла Ліги підопічні Сімеоне були сенсаційно розгромлені Валенсією нашого Романа Яремчука). Іммобіле міг зрівнювати, але на шляху круглого став кіпер мадридців. Згодом вже Мората влучив у стійку воріт римлян після добивання. Катальді у доданий час міг рятувати свою команду – Облак стіною стояв у рамці. Але здобути три очки Атлетіко цього вечора не судилось – на п'ятій доданій хвилині голкіпер Лаціо, який прибіг у штрафний, відгукнувся на передачу партнера і головою вгатив сферу у сітку.

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