Лаціо у доданий час дотис Брешію: 18-й тур Серії А, неділя

У рамках 19-го туру у чемпіонаті Італії в неділю відбулось кілька матчів. Звіт про поєдинки читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Італії, 18-й тур

Брешія – Лаціо – 1:2

Голи: Іммобіле, 42 (пен.), 91 – Балотеллі, 18

Вилучення: Чістана, 40 (червона картка, Брешія)

СПАЛ – Верона – початок матчу о 16:00

Дженоа – Сассуоло – початок матчу о 19:00

Рома – Торіно – початок матчу о 21:45

18-й тур Серії А відкривали Брешія та Лаціо. Третя команда знизу і третя команда зверху доволі активно розпочали матч і вже на 7-й хвилині гості вийшли вперед. Однак гол Феліпе Кайседо не було зараховано – арбітр угледів офсайд.

Згодом вже чистий м’яч забили господарі – Маріо Балотеллі прекрасним ударом низом поцілив у правий кут воріт. За шість хвилин до закінчення першого тайму арбітр вилучив з поля Андреа Чістану. Цікаво, що у півзахисника Брешії вже була жовта картка, але арбітр у даному епізоді показав гравцю пряму червону, трактувавши епізод як фол останньої надії. Окрім того, суддя призначив пенальті, який чітко реалізував Чіро Іммобіле.

Після такого розвитку подій здавалось, що по перерві Лаціо просто розірве свого суперника. Однак господарі, перебудувавшись, фактично не дозволили римлянам створити біля своїх воріт бодай один більш-менш небезпечний момент. Та вже у доданий арбітром час малопомітний Чіро Іммобіле зумів скористатись пасом Феліпе Кайседо і забив за свою команду переможний гол.

Звитяга принесла Лаціо 39 очок і третю сходинку турнірної таблиці, Брешія з 14 балами залишилась вісімнадцятою.

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ ЧЕМПІОНАТУ ІТАЛІЇ