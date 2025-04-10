У четвер, 10 квітня, в Буде відбудеться матч Ліги Європи між Буде-Глімтом і Лаціо. Норвезький клуб поділився моторошними кадрами: поки гравці обох команд спали, місто засипало товстим шаром снігу. І головне – погода не поліпшується, сніг продовжує йти. Також дме дуже сильний північний вітер.

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"Ми переконалися, що гравцям і командам складно і важко грати на нашому стадіоні. Ніхто не хоче тут грати. Звісно, ми маємо використати це, щоб узяти ініціативу в матчі на себе і бути самими собою", – зазначав перед грою капітан господарів Патрік Берг.

Раніше наставник Лаціо Марко Бароні заявив, що погодні умови не можуть слугувати виправданням.

Матч Буде-Глімт – Лаціо розпочнеться о 19:45 за Києвом.

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