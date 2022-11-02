Мауріціо Саррі не сподобалася реакція підопічних на поразку від Салернітани у 12-му турі Серії А (1:3).

Головний тренер Лаціо Мауріціо Саррі планує закрити команду на клубній базі після повернення до столиці Італії з Роттердама. Про це повідомляє Il Messaggero.

Приголомшливе фіаско найкращої оборони: відео голів і огляд матчу Лаціо – Салернітана – 1:3

Тренеру не сподобалося те, як команда відреагувала на домашню поразку від Салернітани у матчі 12-го туру чемпіонату Італії (1:3), і тепер незалежно від результату зустрічі з Фейєнордом у Лізі Європи гравці Лаціо будуть замкнені на клубній базі аж до матчу з Ромою.

Нагадаємо, що римське дербі Сергєй Мілінковіч-Савіч пропустить через дискваліфікацію, а капітан "орлів" Чіро Іммобіле – через травму.

Педро став джокером Лаціо, Уніон Сент-Жилуаз вийшов до 1/8 фіналу Ліги Європи