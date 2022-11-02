Саррі планує закрити Лаціо на базі до римського дербі
Мауріціо Саррі не сподобалася реакція підопічних на поразку від Салернітани у 12-му турі Серії А (1:3).
Головний тренер Лаціо Мауріціо Саррі планує закрити команду на клубній базі після повернення до столиці Італії з Роттердама. Про це повідомляє Il Messaggero.
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Тренеру не сподобалося те, як команда відреагувала на домашню поразку від Салернітани у матчі 12-го туру чемпіонату Італії (1:3), і тепер незалежно від результату зустрічі з Фейєнордом у Лізі Європи гравці Лаціо будуть замкнені на клубній базі аж до матчу з Ромою.
Нагадаємо, що римське дербі Сергєй Мілінковіч-Савіч пропустить через дискваліфікацію, а капітан "орлів" Чіро Іммобіле – через травму.
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