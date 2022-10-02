Серія А, 8 тур

Лаціо – Спеція – 4:0

Голи: Дзаканьї, 12, Романьйолі, 24, Мілінковіч-Савіч, 62, 90+1

Незабитий пенальті: Іммобіле, 1 (Лаціо)

Спеція, яка лише перед міжнародною паузою перервала безвиграшну серію, приїхала в Рим, маючи чимало кадрових проблем. Серед тих, хто не міг зіграти через травму, опинився і Віктор Коваленко. Натомість Чіро Іммобіле не їздив у збірну і мав можливість якнайкраще підготуватися до цього матчу. Вже на першій хвилині форвард заробив пенальті, але забити з позначки не зумів. М'яч полетів вище воріт.

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Римляни не зменшували оберти і на 12-й хвилині таки відкрили рахунок. Дзаканьї розігнав і сам реалізував атаку. Згодом розкішний гол забив Романьйолі. Для вихованця Роми це дебютний м'яч за команду, за яку він уболівав з дитинства. Крапку в другому таймі поставив Мілінковіч-Савіч, який скористався пасом Іммобіле. Лаціо набрав 17 очок та піднявся на третє місце. Випередити "орлів" ще може Удінезе, який зіграє проти Верони завтра.