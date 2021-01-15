Лаціо та Рома зустрічаються в дербі Вічного міста в рамках 18 туру Серії А. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію гри – в цій новині на "Футбол 24".

Матч і онлайн-трансляція Лаціо – Рома на "Футбол 24" стартує о 21:45 за київським часом. Римське дербі відкриває програму 18-го туру чемпіонату Італії 2020/21, в якому Рома на момент початку гри посідає 3 місце, а підопічні Сімоне Індзагі йдуть на 8-й сходинці турнірної таблиці. Після 17-ти турів команда Паулу Фонсеки, для якого це вже третє римське дербі, випереджає свого одвічного суперника на 6 очок.

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Останні два протистояння між цими командами завершувалися з однаковим рахунком 1:1, а перед цим Рома та Лаціо обмінялися перемогами. Цікаво, що вперше за багаторічну історію дербі делла Капітале матч проходить у п'ятницю – єдиний день тижня, коли Рома та Лаціо ще жодного разу не зустрічалися.

Лаціо – Рома: стартові склади на римське дербі:

Лаціо: Рейна – Феліпе, Ачербі, Раду – Лаццарі, Лейва, Луїс Альберто, Мілінковіч-Савіч, Марушич – Кайседо, Іммобіле.

Рома: Пау Лопес – Манчіні, Смоллінг, Ібаньєс – Карсдорп, Вільяр, Верету, Спінаццола – Пеллегріні, Мхітарян – Джеко.