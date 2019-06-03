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Лаціо продовжив контракт із Сімоне Індзагі

14:15 394 Читать на русском
Лаціо продовжив контракт із Сімоне Індзагі
Сімоне Індзагі / ФК Лаціо

Головний тренер Лаціо Сімоне Індзагі підписав новий контракт з "орлами".

Президент Лаціо Клаудіо Лотіто повідомив, що клуб продовжив контракт із головним тренером Сімоне Індзагі.

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"Ми продовжили контракт з Індзагі. Ми підписали нову угоду попри інформацію, яку публікують ЗМІ.

Тепер протягом наступних трьох років треба зосередитись на тому, щоб досягнути цілі, яких ми ще ніколи не досягали", – сказав Лотіто Radio RAI.

Лаціо у сезоні 2018/19 посів 8 сходинку в турнірній таблиці Серії А, але виграв Кубок Італії.

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Трансфери Лаціо Лаціо Італія Клаудіо Лотіто Сімоне Індзагі Сімоне Індзагі Трансфери Чемпіонату Італії
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