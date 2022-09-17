Лаціо вирішив хоч якось перепросити вболівальників за приниження у матчі проти Мітьюлланда.

Римський клуб у своїх соцмережах пообіцяв відшкодувати вартість квитків.

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225 фанатів Лаціо не пошкодували грошей і подолали понад 2000 кілометрів від Італії до Данії. Команда "віддячила" їм ганебною поразкою Мітьюлланду з рахунком 1:5. У групі F склалася цікава ситуація – усі команди мають по 3 очки після 2 турів.

Лаціо вже завтра (18 вересня) матиме шанс реабілітуватися – підопічні Саррі в рамках Серії А гратимуть на полі новачка, Кремонезе.

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