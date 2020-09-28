Лаціо підтвердив домовленість з Манчестер Юнайтед щодо трансферу Перейри
20:38 - Читать на русском
У керівній ланці римського клубу відреагували на чутки про підписання захисника МЮ Андреаса Перейри.
"Перейра прибуде до нас протягом двох-трьох днів", – сказав директор Лаціо Іглі Таре для TMW.
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"Я знаю Андреаса, він якісний гравець, який здатен нам сильно допомогти. Я б не хотів багато говорити про гравців, які ще не підписали контракт з нами. На щастя, у нас є Таре, який знає, що робити", – зазначив наставник "орлів" Сімоне Індзагі.
У минулому сезоні АПЛ Перейра провів 25 матчів, в яких відзначився голом та трьома асистами.
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