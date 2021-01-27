Матео Мусаккіо підписав повноцінний контракт з Лаціо, повідомляє офіційний сайт клубу.

Лаціо підписав гравця, який приїхав до Італії на заробітки і ніколи не грав у футбол

З 2017-го захисник перебував у таборі Мілана, і його угода про співпрацю з "россонері" була розрахована до літа 2021-го. За даними transfermarkt, клубам вдалось домовитись про перехід 30-річного гравця на правах вільного агента.

У нинішньому сезоні Серії А Мусаккіо зіграв лише в одному матчі.

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