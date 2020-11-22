Дебютний рейс Лаціо на "новому" літаку не обійшовся без стресу. Потужна злива в Кротоне, яка ледь не зірвала поєдинок, серйозно ускладнила і посадку судна.

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Гравці неабияк налякалися. "Майже вся команда почувалася не надто комфортно – за винятком Таре, Ачербі та Пароло. Останній – взагалі божевільний, він завжди під час польоту розважається. Коли ми приземлилися, я спитав у одноклубників, чому вони не зняли відео. Виявилося, що вони теж були налякані", – заявив Чіро Іммобіле. До столиці Лаціо повертався вже чартерним рейсом авіакомпанії Alitalia, інформує Football Italia з посиланням на GdS.

Цікаво, що в мережі з'явилося відео даного літака, придбання якого нещодавно критикував півзахисник Луїс Альберто. Достатньо лисі шасі та не найновіша електроніка підкреслюють, що загальний стан транспортного засобу залишає бажати кращого.

Зауважимо, на футбольному полі в Кротоне такого стресу в "орлів" не було – голи Іммобіле та Корреа принесли римлянам перемогу 2:0. Наразі підопічні Сімоне Індзагі посідають 7 місце в Серії А.

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