У рамках недільної програми 35-го туру італійської Серії А 2024/25 було проведено декілька матчів. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Італії 2024/25, 35-й тур

Емполі – Лаціо – 0:1

Гол: Діа, 1

Вилучення: Коломбо, 38 – Хюсай, 76

Монца – Аталанта – початок о 16:00

Болонья – Ювентус – початок о 21:45

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Лаціо мінімально переміг Емполі. Єдиний гол був проведений вже на 55-й хвилині внаслідок закидання Хюсая за спини захисникам – Діа вийшов віч-на-віч з голкіпером і пробив у дальній нижній. 0:1! В середині другого тайму господарі могли відігратись зусиллями Віті, але його гол скасували через офсайд.

Внаслідок своєї звитяги римляни піднялись у зону Ліги чемпіонів, однак відрив від Юве, Болоньї та Роми становить одне, два та три очки відповідно. Емполі залишився у двох очках від підйому із зони вильоту, а його безвиграшна серія досягла 20-ти турів. Коваленко пропускав матч через забій.

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