Лаціо орендує у Челсі Дзаппакосту

Захисник Челсі Давіде Дзаппакоста може перейти у Лаціо.

Челсі готовий відпустити 26-річного Дзапакосту в оренду у італійський Лаціо. Орендна угода буде розрахованан на півроку з можливістю викупу 26-річного захисника за 15 мільйонів євро, повідомляє Il Messaggero.

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Нагадаємо, Челсі придбав Дзапакосту у Торіно влітку 2017 року за 25 мільйонів євро. У цьому сезоні на рахунку захисника 10 матчів за лондонський клуб в усіх турнірах, де Дзапакоста віддав 2 результативні передачі.

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