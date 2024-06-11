У вівторок, 11 червня, Лаціо на своєму офіційному сайті оголосив про призначення Марко Бароні на посаду головного тренера. Контракт підписано до літа 2026 року. Згідно з Gazzetta dello Sport, Бароні досяг принципової угоди з римським клубом ще минулої п'ятниці під час свого візиту на базу Лаціо у Формелло.

"Вболівальники постійно незадоволені": президент Лаціо назвав ім'я нового тренера – офіційного оголошення ще не було

Кілька днів тому президент "орлів" Клаудіо Лотіто відповідав на критику вболівальників щодо свого вибору головного тренера. Деякі шанувальники Лаціо вважають, що Бароні – не найкращий вибір. "Люди, яким він не потрібен, ймовірно, ті самі люди, які не хотіли Індзагі, Піолі та Петковіча. Адже має бути причина, якщо такий переможець, як Адріано Галліані, теж хотів його, вірно?", – парирував Лотіто.

Нагадаємо, що кінець сезону 2023/24 Лаціо провів під керівництвом Ігора Тудора. Хорват відмовився продовжувати контракт із римським клубом через небажання Лотіто кардинально змінювати склад команди.