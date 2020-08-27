Лаціо офіційно оголосив про трансфер Рейни
18:25 - Читать на русском
Знаменитий голкіпер Пепе Рейна вже вкотре змінив клуб – цього разу іспанець приєднався до римського Лаціо.
Рейна достроково розірвав контракт з Міланом та приєднався до Лаціо на правах вільного агента, повідомляє офіційний сайт "орлів".
Лаціо зробив офіційну заяву щодо Давіда Сілви, який обманув римлян і обрав інший клуб
Зазначимо, що знаменитий воротар міг нарешті повернутись на батьківщину, але в підсумку обрав римський клуб замість Валенсії.
До слова, останні півроку Рейна провів у складі Астон Вілли, відіграв 12 матчів за "вілланів", у яких пропустив 20 голів.
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