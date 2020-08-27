Знаменитий голкіпер Пепе Рейна вже вкотре змінив клуб – цього разу іспанець приєднався до римського Лаціо.

Рейна достроково розірвав контракт з Міланом та приєднався до Лаціо на правах вільного агента, повідомляє офіційний сайт "орлів".

Лаціо зробив офіційну заяву щодо Давіда Сілви, який обманув римлян і обрав інший клуб

Зазначимо, що знаменитий воротар міг нарешті повернутись на батьківщину, але в підсумку обрав римський клуб замість Валенсії.

До слова, останні півроку Рейна провів у складі Астон Вілли, відіграв 12 матчів за "вілланів", у яких пропустив 20 голів.

Інтрига з Роналду, хто покине Ювентус і причини запрошення екс-тренера Мілевського – перша прес-конференція Пірло