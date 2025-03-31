У рамках програми понеділка в 30-му турі італійської Серії А 2024/25 було проведено два матчі. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Італії 2024/25, 30-й тур

Верона – Парма – 0:0

Лаціо – Торіно – 1:1

Голи: Марушіч, 57 – Гінейтіс, 82

"Маліновський провів лише одне тренування": тренер Дженоа пояснив відсутність українця у стартовому складі

Програму дня в Італії відкривав поєдинок між Вероною і Пармою. Обидві команди борються за виживання, тож зустріч мала дуже велике значення – особливо для "хрестоносців". Втім, відповідальність так тиснула на гравців, що вони не забили жодного гола. Веронці по перерві навіть по воротах не били.

Як наслідок, Парма відірвалася від зони вильоту на три очки, продовживши безвиграшну серію до чотирьох турів, а нічийну – до трьох. Верона тримається на відстані сімох балів.

В останньому матчі туру Лаціо мав шанс повернутись у зону єврокубків, витіснивши звідти Рому Артема Довбика. Суперником римлян став Торіно. Перший тайм завершився без голів, а у другій половині Марушіч класним ударом в кут з-за меж штрафного вивів "орлів" вперед. Але наприкінці зустрічі Торіно відігрався – Гінейтіс застав зненацька Проведеля і врятував нічию для "биків".

Наполі дотис Мілан і продовжує чемпіонські перегони з Інтером – гол на 64-й секунді, Хіменес не реалізував пенальті