Лаціо не зміг перемогти Мілан у першому півфіналі Кубка Італії

Лаціо та Мілан у першому матчі 1/2 фіналу Кубка Італії голів не забивали

Кубок Італії 2018/2019, 1/2 фіналу, перший матч

Лаціо – Мілан – 0:0

Перша половина дебютного тайму не побалувала вболівальників яскравими моментами. Команди грали в класичний італійський футбол з великою кількістю позиційної боротьби та максимальною увагою перед власними воротами. Єдиною важливою подією в цей період зустрічі стало зіткнення Франка Кесс'є з Марко Пароло, яке, зрештою, призведе до заміни івуарійця на Халкана Чолханоглу.

Лаціо захопив ініціативу на 20-х хвилинах, влаштовуючи швидкі прориви через центр поля, а також налагодив гру в штрафному. Моменти пішли: на 25-й хвилині Патрік Габаррон скористався тим, що захисники перед ним пласуються, та пробив метрів з 23-х, а через дві хвилини Іммобіле вистрілив з лінії карного майданчика – в обох випадках м'яч пройшов поруч з лівою стійкою.

На 31-й господарі претендували на пенальті після прориву Карлоса Корреа повз двох гравців у штрафний та падіння від контакту з Пакетою, але арбітр помітив гру Лукаса в м'яч. На 38-й хвилині відзначитись міг Мілінковіч-Савіч, однак і його постріл з лінії штрафного пройшов поруч з лівою стійкою. Мілан ніяк на це не відповідав, але зумів дотягнути до перерви без пропущених голів.

Другий тайм був схожим на перший. Лаціо захопив ініціативу від самого старту, але нормальні моменти не створював до 60-х хвилин, в той час як Мілан остаточно сів у глуху оборону. Нічого більш гострого за удар Пйонтека з гострого кута, який приніс кутовий, гості в цей період гри так і не створили. "Орлам" же дуже не вистачало останнього пасу або якісного удару: так, на 66-й хвилині Мілінковіч-Савіч пробив метрів з 25-ти низом, через хвилину Корреа вистрілив з лівого краю штрафного в дальній кут, а на 71-й Ромуло вдарив з дистанції – в усіх випадках м'яч летів занадто низько і повільно для Доннарумми.

Найкращий шанс відкрити рахунок Лаціо втратив на 79-й хвилині, коли Чіро Іммобіле отримав розрізний пас та вирвався віч-на-віч з Доннаруммою, пробивши повз нього – штанга врятувала Мілан! Щоправда, навіть точний удар не перетворився б на гол, адже лайнсмен помітив у Чіро офсайд. Більш небезпечних моментів у римлян не було: на 83-й постріл Кайседо захисники перевели на кутовий, а на 87-й Бастуш головою неточно замкнув подачу з кутового. Мілан на 89-й несподівано міг виграти матч після скидки Пйонтека на дальню штангу, але це було б вже занадто – Фабіо замкнув, але м'яч пролетів над воротами.

Зрештою, фінальний свисток зафіксував нульову нічию. Тепер все вирішиться на "Сан-Сіро" у матчі-відповіді, який відбудеться 24 квітня.