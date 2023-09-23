Лаціо на початку сезону налаштовується лише на матчі проти фаворитів. Підопічні Мауріціо Саррі вже встигли обіграти Наполі, а кілька днів тому розписали нічию з мадридським Атлетіко в рамках Ліги чемпіонів. Монца також стартувала не найкращим чином, але тут хоч є можливість списати результати на складний календар.

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Господарі Стадіо Олімпіко вже на 12-й хвилині подарували надію своїм уболівальникам. Чуррія збив Дзакканьї у своєму штрафному. Іммобіле впевнено реалізував пенальті, а невдовзі оформив дубль. От лишень другий м'яч не зарахували через офсайд у капітана Лаціо. Монца натяк зрозуміла й поступово вирівняла гру, що призвело до логічного взяття воріт, яке у свій актив записав Гальярдіні.

По перерві "орли" видали хороші хвилин десять, протягом яких домінували над суперником. Але ж треба забивати... З цим виникли проблеми, і Монца знову змогла перемістити гру подалі від власних воріт. Навіть забила, але тепер офсайд зіграв на руку Лаціо. Кінцівка гри була інтенсивною, але ніхто так і не зміг похитнути паритет. Лаціо набрав 4 очки і мінімально віддалився від зони вильоту, в активі Монци на один заліковий пункт більше.

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