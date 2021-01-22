Лаціо приймав Парму в рамках 1/8 фіналу Кубка Італії. Читайте звіт поєдинку на Футбол 24.

Кубок Італії, 1/8 фіналу

Лаціо – Парма – 2:1

Голи: Пароло, 23, Коломбі, 90 (аг.) – Валентін, 83

Ювентус – Наполі – 2:0 – відео голів та огляд матчу

Господарі прогнозовано виглядали активніше і закономірно відкрили рахунок ще у першому таймі, відзначився ветеран Лаціо Марко Пароло.

Після перерви "орли" збавили темп, за що поплатились на 83-й хвилині – гості вирівняли становище. Але дотягти до овертайму Пармі не вдалось, незадовго до фінального свистка римляни дотисли суперника.

В 1/4 фіналу Кубка Італії на глядачів очікуватиме двобій Аталанта – Лаціо, який відбудеться вже 27 січня.

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