Лаціо може заплатити Арсеналу 8 млн євро за Лукаса Переса

Нападник лондонського Арсенала Лукас Перес наступний сезон може розпочати у чемпіонаті Італії.

Лондонський Арсенал готовий продати Лукаса Переса в Лаціо за 8 мільйонів євро, повідомляє Football Italia. 30-річний футболіст не проти такого варіанту продовження кар'єри.

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Нагадаємо, Лукас перейшов в Арсенал в 2016 році. Минулий сезон форвард на правах оренди відіграв за Депортіво. Нападник провів в чемпіонаті Іспанії 35 матчів, в яких забив вісім голів і віддав сім результативних передач.

Зараз Лукас знаходиться в складі "канонірів" на передсезонному зборі. Однак іспанець має мало шансів на потрапляння до основного складу Арсенала.