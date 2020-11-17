"Орли" мають намір підписати хавбека збірної Туреччини, повідомляє Calciomercato.

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Язиджі на Апеннінах може замінити одного з лідерів римлян – Сергєя Мілінковіча-Савіча. Лаціо зробить конкретну пропозицію Ліллю, якщо серб вирішить піти з команди. Минулоріч Лаціо вже вів Язиджі, але відмовився від ідеї його підписання. Тепер римляни матимуть серйозних конкурентів. На турка нібито також претендують мадридський Реал, МЮ і Ювентус.

У нинішньому сезоні Юсуф Язиджі провів 12 матчів у всіх турнірах, у яких забив 7 м'ячів і віддав 1 асист.

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