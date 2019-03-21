Лаціо може перехопити Морено в Барселони

Оборонець англійського Ліверпуля Альберто Морено влітку може стати гравцем римського Лаціо.

Іспанець може перебратися до Італії в найближче трансферне вікно, повідомляє The Independent.

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За інформацією видання, Лаціо готовий прихистити Морено, який перестав входити в плани керманича Ліверпуля Юргена Клоппа. Однак, "орлам" доведеться витримати конкуренцію із Барселоною, яка хоче повернути 26-річного захисника на батьківщину, щоб той став підміною Жорді Альбі.

Хоч Морено й стане вільним агентом влітку, та римляни прагнуть підписати попередню угоду з Морено вже зараз. До слова, за Лаціо вже виступають два колишніх гравці "червоних" – Лукас Лейва та Луїс Альберто.

У сезоні 2018/19 Альберто Морено провів лише 5 матчів у всіх турнірах.