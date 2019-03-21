toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Італія
ПОРТУГАЛІЯ - УКРАЇНА ЗБІРНА УКРАЇНИ ЄВРО-2020

Лаціо може перехопити Морено в Барселони

18:35 200 Читать на русском
Лаціо може перехопити Морено в Барселони
Альберто Морено / Liverpool Echo

Оборонець англійського Ліверпуля Альберто Морено влітку може стати гравцем римського Лаціо.

Іспанець може перебратися до Італії в найближче трансферне вікно, повідомляє The Independent.

Мане дотепно відреагував на банер вболівальників Манчестер Юнайтед – відео дня

За інформацією видання, Лаціо готовий прихистити Морено, який перестав входити в плани керманича Ліверпуля Юргена Клоппа. Однак, "орлам" доведеться витримати конкуренцію із Барселоною, яка хоче повернути 26-річного захисника на батьківщину, щоб той став підміною Жорді Альбі.

Хоч Морено й стане вільним агентом влітку, та римляни прагнуть підписати попередню угоду з Морено вже зараз. До слова, за Лаціо вже виступають два колишніх гравці "червоних" – Лукас Лейва та Луїс Альберто.

У сезоні 2018/19 Альберто Морено провів лише 5 матчів у всіх турнірах.

Теги
Ліверпуль Ліверпуль Трансфери Чемпіонату Італії Трансфери Ліверпуля Трансфери Чемпіонату Англії Альберто Морено Альберто Морено Лаціо Лаціо Італія Трансфери
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
1
год
:
11
хв
Австрія
21:45
Польща
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук