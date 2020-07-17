Лаціо має амбітні плани підписати форварда Реала

Римський клуб знайшов підсилення своєї атакувальної лінії у Прімері.

Нападник Борха Майораль потрапив на радари Лаціо, повідомляє Di Marzio.

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Нинішній сезон 23-річний іспанець проводить на правах оренди в Леванте, а права на гравця належать Реалу. Мадридці також зацікавлені у продажі Борхи, адже його контракт з клубом завершується вже наступного літа.

У нинішньому розіграші Ла Ліги Майораль провів 33 матчі, в яких відзначився 8-ма голами та трьома асистами.

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