"Я бачив літак, який придбав клуб, але за нього повинні заплатити ми. Вони купують речі, а нам не платять. Все дуже добре, але коли ми будемо розбиратися з людьми, які перебувають всередині клубу?" – цитує Альберто Football Italia.

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Нагадаємо, Лаціо можуть покарати за недотримання правил карантину, римляни ризикують залишитись без трьох очок у внутрішній першості.

Після 7-ми турів чемпіонату Італії "орли" розташувались на 9-й сходинці. У нинішньому сезоні Серії А Луїс провів 6 матчів, в яких відзначився голом.

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