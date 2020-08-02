Лаціо готує для Іммобіле новий контракт – клуб наважився на вражаючі жертви

Нападник "орлів" отримає винагороду за свої бомбардирські звершення у сезоні 2019/20.

Римський Лаціо прагне продовжити співпрацю зі своїм найкращим бомбардиром Чіро Іммобіле, який за 4 сезони в клубі забив 103 голи. "Бянкочелесті" готові запропонувати нападнику безпрецедентну для клубу зарплату – 4,5 млн євро за сезон. Про це повідомив журналіст Ніколо Скіра у Twitter.

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Таким чином, Лаціо хоче підвищити зарплатню своєму лідеру майже вдвічі – зараз нападник отримує близько 2,5 млн євро щорічно. У випадку підписання угоди Іммобіле стане першим гравцем у нинішньому Лаціо, який зароблятиме такі гроші.

Зауважимо, що чинна угода 30-річного Іммобіле розрахована до літа 2023-го. У сезоні 2019/20 нападник забив 36 голів у Серії А, повторив рекорд чемпіонату та здобув "Золотий бутс" як найкращий бомбардир у Європі.

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