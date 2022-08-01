Хавбек збірної Уругваю Матіас Весіно продовжить виступати в Серії А, але вже у складі іншого колективу.

Весіно сьогодні прибув на тренувальну базу Лаціо, пройшов медогляд та підписав контракт з "орлами" на три роки, інформує офіційний сайт клубу.

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Римлянам 30-річний уругваєць дістався абсолютно безкоштовно, адже його контракт з Інтером завершився. "Нерадзуррі" Матіас віддав 5 років, але протягом двох останніх сезонів був гравцем ротації. Загалом у футболці міланців відіграв 126 матчів (13 голів та 7 асистів).

До слова, Лаціо минулу кампанію Серії А завершив на 5-й сходинці. У сезоні 2022/23 колектив виступатиме на груповому етапі Ліги Європи.

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