У перенесеному матчі 1-го туру італійської Серії А бергамаски впевнено здолали римський Лаціо (4:1). Дивіться відео забитих м'ячів і найцікавіших моментів поєдинку.

"Богині" вдалося забити швидкий м'яч на 10-й хвилині. Це Робін Госенс реалізував перевагу гостей в атаці другим темпом.

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Ще до перерви бергамаски довели рахунок до розгромного. Спочатку Госенс асистував, а Ханс Хатебур потужно й влучно пробив з льоту. А потім Алехандро Гомес підхопив м'яч після невдалого виносу оборони після закидання Маліновського й елегантно розібрався із воротарем – 0:3.

Активний початок другої половини дозволив Лаціо розмочити рахунок: Феліпе Кайседо опинився перед воротами Спортьєлло й зумів проткнути м'яч у сітку. Та вже за хвилину Аталанта добила римлян – Маліновський пасом знайшов Гомеса, а той божественно пробив під перекладину.

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