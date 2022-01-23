Лаціо та Аталанта розписали нічию в рамках 23-го туру Серії А. Дивіться відеоогляд матчу на "Футбол 24".

Аталанта мала величезні кадрові втрати, серед яких і Руслан Маліновський. До перерви обидві команди не спромоглися створити бодай один небезпечний момент.

Аталанта без Маліновського розписала нічию з Лаціо

Після відпочинку гостріше виглядав Лаціо. Найбільше запам'ятався момент Дзакканьї, який з вбивчої позиції вліпив у стійку. Аталанта відповіла лише млявими ударами Міранчука – 0:0.