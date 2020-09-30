Лаціо та Аталанта зустрічаються у перенесеному поєдинку 1 туру чемпіонату Італії 2020/21. Склади та посилання на онлайн-трансляцію матчу дивіться на "Футбол 24". Руслан Маліновський перериває 4-матчеву серію виходів на заміну за свій клуб.

Де дивитися матч Лаціо – Аталанта онлайн? Пряма трансляція недоступна на жодному українському телеканалі, але гру можна переглянути на порталі Oll.tv. Римляни вже 6 матчів не перемагають "Богиню" в рамках Серії А. Обидві команди стартували з впевнених виїзних звитяг. Матч і онлайн-трансляція Лаціо – Аталанта на "Футбол 24" стартують о 21:45. Джан П'єро Гасперіні та Сімоне Індзагі набрали однакову кількість очок за останні 4 роки – по 282. Запеклими були і бої минулого сезону, в яких глядачі побачили 11 голів, зокрема, шедевр Маліновського. Звітних суперників називають тіньовими претендентами на Скудетто, які можуть всіх здивувати.

Б'єлса кличе Маліновського в АПЛ – українець вартий уваги, але залишитися в Аталанті вигідно для нього і збірної України