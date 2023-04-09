Лаціо краще проводив перший тайм і відкрив рахунок на 38-й хвилині. Алекс Сандро замість опіки Мілінковіча-Савіча вирішив впасти, а серб без зайвих сентиментів розстріляв ворота Щенсни. Апеляції Юве щодо порушення виявилися марними.

Лаціо переміг Ювентус – Луїс Альберто віддав шикарний асист, ЛЧ тікає від Турина

Туринці відігралися ще до перерви. Проведель відбив удар Бремера, але Рабйо "з м'ясом" заштовхав м'яч за лінію воріт. Вирішальний момент стався на 53-й хвилині. Луїс Альберто геніальним дотиком п'яти переправив простріл Андерсона на Дзакканьї, і той не схибив – 2:1.