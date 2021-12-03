Удінезе вийшов вперед на 16 хвилині – Яяло знайшов Бету в штрафному, а той головою пробив у дальній кут. На 32 хвилині Бету оформив дубль, після того як втік від захисників Лаціо та обіграв воротаря. "Орли" вже через 2 хвилини відіграли один м'яч зусиллями Іммобіле, але Моліна зберіг перевагу фріульців у 2 голи до перерви.

Лаціо втратив перемогу над Удінезе – неймовірний камбек римлян поховав штрафний на десятій доданій хвилині

Найцікавіше було у другому таймі. Лаціо швидко забив двічі – відзначились Педро та Мілінковіч-Савіч, а вже через хвилину лаціале лишились у меншості. Моліна через 12 хвилин отримав другу жовту та зробив склади 10 на 10, а Ачербі на 79 хвилині забив, здавалося, переможний гол. Але останнє слово все ж було за Удінезе – Арслан ударом зі штрафного врятував нічию.