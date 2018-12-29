toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Італія
ЛІВЕРПУЛЬ - АРСЕНАЛ ТРАНСФЕРИ ЮВЕНТУС - САМПДОРІЯ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Лаціо – Торіно – 1:1 – відео голів та огляд матчу

21:34 57 Читать на русском
Лаціо – Торіно – 1:1 – відео голів та огляд матчу
Лаціо – Торіно – 1:1 / ФК Лаціо

Лаціо вдома не зміг переграти Торіно в матчі 19 туру Серії А. Дивіться відео голів та огляд матчу.

Італія. Серія А, 19 тур

Лаціо – Торіно – 1:1

Голи: Мілінковіч-Савіч, 62 – Белотті, 45+3 (пен)

Вилучення: Марушич, 86 – Мейте, 90

Лаціо розписав нічию з Торіно, Аталанта розгромила Сассуоло: 19-й тур Серії А, матчі суботи

Лаціо в матчі 19 туру Серії А вдома приймав Торіно. У кінці першого тайму гості отримали право на пенальті, яке реалізував Андреа Белотті.

У другому таймі Сергєй Мілінковіч-Савіч зумів зрівняти рахунок. Перед фінальним свистком у складі обидвох команд заробили вилучення Марушич та Мейте. У підсумку, нічия 1:1.

Лаціо після 19 турів має 32 очки і перебуває на 4 сходинці в турнірній таблиці Серії А, Торіно на 9 позиції з 27 пунктами.

Італія19 турОлімпіко (Рим)

Лаціо - Торіно: Субота 29 грудня 2018

Лаціо
Матч завершено
1 : 1
Торіно
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
Теги
Італія Відеоновини Лаціо Лаціо Торіно Торіно Лаціо - Торіно
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
14
год
:
38
хв
Крістал Пелас
14:00
Челсі
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук