Лаціо – Торіно – 1:1 – відео голів та огляд матчу

Лаціо вдома не зміг переграти Торіно в матчі 19 туру Серії А. Дивіться відео голів та огляд матчу.

Італія. Серія А, 19 тур

Лаціо – Торіно – 1:1

Голи: Мілінковіч-Савіч, 62 – Белотті, 45+3 (пен)

Вилучення: Марушич, 86 – Мейте, 90

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Лаціо в матчі 19 туру Серії А вдома приймав Торіно. У кінці першого тайму гості отримали право на пенальті, яке реалізував Андреа Белотті.

У другому таймі Сергєй Мілінковіч-Савіч зумів зрівняти рахунок. Перед фінальним свистком у складі обидвох команд заробили вилучення Марушич та Мейте. У підсумку, нічия 1:1.

Лаціо після 19 турів має 32 очки і перебуває на 4 сходинці в турнірній таблиці Серії А, Торіно на 9 позиції з 27 пунктами.