Лаціо – Сассуоло – 2:2 – відео голів та огляд матчу

Лаціо вдома на останніх секундах врятував нічию в матчі з Сассуоло. Дивіться відео голів та огляд матчу.

Чемпіонат Італії 2018/2019, 31-й тур

Лаціо – Сассуоло – 2:2

Голи: Іммобіле, 53 (п.), Луліч, 90+6 – Рожеріо, 57, Берарді, 89

Інтер не зміг перемогти Аталанту, Лаціо врятувався у поєдинку із Сассуоло: 31-й тур Серії А, матчі неділі

Лаціо та Сассуоло видали трилер у матчі 31 туру Серії А. Після сухого першого тайму команди видали фантастичну другу половину зустрічі. На 89-й хвилині Доменіко Берарді, здавалось би, приніс перемогу гостям, але "орли" на останніх секундах зустрічі заробили пенальті, яке реалізував Чіро Іммобіле.

Лаціо перебуває на 7 позиції в турнірній таблиці Серії А, набравши 49 очок. Сассуоло займає 11 сходинку з 36 очками.