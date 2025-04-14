Лаціо приймав Рому у 32-му турі Серії А. Відео голів та огляд матчу дивіться на "Футбол 24".

На початку другого тайму римляни пропустили зі стандарту. Екс-захисник Роми Лука Пеллегріні виконав навіс, а Алессіо Романьйолі, ще один колишній гравець Роми, виграв верхову дуель у Манчіні та вразив ворота головою – Свілар не зміг врятувати свою команду.

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Вже на 69-й хвилині Рома зрівняла рахунок: Матіас Суле потужним ударом у дотик з-за меж штрафного майданчика направив м'яч точно під поперечину. Фінальний свисток судді зафіксував нічию.

Артем Довбик розпочав матч у стартовому складі і залишив поле на 85-й хвилині, поступившись місцем Бальданці.

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