Рома оголосила склад на матч 32-го туру Серії А з Лаціо. Клаудіо Раньєрі не став змінювати схему 3-4-2-1, хоча багато ЗМІ перед грою припускали, що "джалороссі" зіграють у 3-5-2. У ролі партнера Артема Довбика розглядалися Лоренцо Пеллегріні та Елдор Шомуродов.

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Зрештою гравець збірної України буде єдиним чистим форвардом Роми у стартовому складі. Під ним розташуються Пеллегріні та Суле.

Стартовий склад Лаціо: Мандас; Марушіч; Жиго; Романьйолі; Пеллегріні; Гендузі; Ровелла; Ісаксен; Деле-Баширу; Дзакканьї; Кастельянос.

Стартовий склад Роми: Свілар, Челік, Манчіні, Н'Діка, Салемакерс, Паредес, Коне, Анхеліньо, Суле, Пеллегріні, Довбик.

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