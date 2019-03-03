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Лаціо – Рома – 3:0 – відео голів та огляд матчу

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Лаціо – Рома – 3:0 – відео голів та огляд матчу
Відео голів та огляд матчу Лаціо – Рома / Фото ФК Лаціо

Лаціо не помітив Рому у римському дербі в рамках 26-го туру Серії А. Дивіться відео голів та огляд матчу Лаціо – Рома.

12’ Феліпе Кайседо
73’ Чіро Іммобіле
89’ Даніло Катальді
 
Александр Коларов 93’

Господарі активно розпочали матч, за що і були винагороджені вже 12-й хвилині голом.

Лаціо в більшості розгромив Рому в Римському дербі

"Вовки" прокинулись лише у другому таймі, але вирівняти становище не вдавалось. Натомість Лаціо закріпив переможний рахунок, забивши ще 2 м'ячі.

Перемога скоротила відставання "орлів" від Роми до 3-х очок. Варто відзначити, що у Лаціо ще є гра в запасі. Команда посідає зараз 6-ту сходинку турнірної таблиці Серії А.

Теги
Лаціо Лаціо Рома Рома Італія Відеоновини Лаціо - Рома
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