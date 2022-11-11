Лаціо переміг Монцу у матчі 14 туру Серії А (1:0). Дивіться відео голу та огляд поєдинку на "Футбол 24".

Лаціо здобув другу поспіль перемогу з рахунком 1:0 – цього разу у матчі з Монцою. Єдиний гол було забито на 69-й хвилині гравцем, який вийшов на заміну після перерви.

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Лука Ромеро став другим наймолодшим бомбардиром "орлів" у Серії А після Алессандро Каппоні. На момент матчу аргентинцю виповнилося 17 років та 357 днів.

Алессандро Каппоні виступав за Лаціо в середині 40-х років минулого століття. Він забивав за римлян свій перший гол в елітному італійському дивізіоні у віці 17 років та 129 днів.

Цікаво, що у четвер у день матчу президент Лаціо Клаудіо Лотіто зробив короткий коментар щодо ситуації з контрактом Ромеро. Лотіто запевнив уболівальників, що аргентинець продовжить угоду, яка закінчується влітку 2023 року.