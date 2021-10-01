Лаціо – Локомотив – 2:0 – відео голів та огляд матчу
Лаціо приймав московський Локомотив в рамках групового етапу Ліги Європи. Дивіться відеоогляд матчу на Футбол 24.
Лаціо повністю виправдав свій статус фаворита у поєдинку проти Локомотива та ще до перерви зняв питання про переможця матчу.
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Хорватський півзахисник Тома Башіч відкрив рахунок у зустрічі, забивши свій дебютний гол за "орлів". Згодом Луїс Альберто міг оформити "сухий лист" з кутового, але партнер зіграв надійніше та добив м'яч у сітку воріт.
Після двох турів у групі Е Лаціо розташувався на другій сходинці, Локомотив – останній.
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