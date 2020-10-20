"Ми не можемо занадто сильно покладатися на Холанда, тому що він провів всі три матчі за збірну Норвегії. Ройса гальмували травми, йому теж потрібно стежити за собою.

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Ми також оцінимо стан Піщека і зробимо висновки. Якщо поляк не зможе вийти на поле – його замінить Тома Меньє. Думаю, все буде добре, адже навіть з урахуванням того, що нам не вистачало кількох гравців в останньому турі Бундесліги ми виступили добре", – цитує Фавра видання Football-Italia.

Нагадаємо, "джмелі" вже сьогодні, 20 жовтня, стартують у групі F Ліги чемпіонів. Першим суперником Борусії стане італійський Лаціо, з яким команда Фавра зіграє на виїзді. Початок матчу о 22:00.

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