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Гра престолів: у Парагваї випустили форму за мотивами відомого серіалу

17:08 94 Читать на русском
Гра престолів: у Парагваї випустили форму за мотивами відомого серіалу
Головний герой Гри престолів з Сульшером

Серіал Гра престолів надихнув парагвайський бренд на створення унікальної форми.

Лантиноамериканський бренд Kyrios розробив спеціальну форму, приурочену до виходу останнього сезону Гри престолів, повідомляє твіттер бренду Kyrios.

У мережі з'явився імовірний комплект нової домашньої форми Ліверпуля з олдскульними нотками

Форму зробили для трьох провідних клубів Парагваю: Соль де Америка отримав комплект у стилі будинку Ланністерів, Рівер Плейт у стилі Старків, а Насьйональ у стилі Таргарієн.

Оголена жінка розмахує принадами на полі, а пес кладе купу у штрафному: Рівер Плейт – в епіцентрі сюрреалізму року

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