Гра престолів: у Парагваї випустили форму за мотивами відомого серіалу

Серіал Гра престолів надихнув парагвайський бренд на створення унікальної форми.
Лантиноамериканський бренд Kyrios розробив спеціальну форму, приурочену до виходу останнього сезону Гри престолів, повідомляє твіттер бренду Kyrios.
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Форму зробили для трьох провідних клубів Парагваю: Соль де Америка отримав комплект у стилі будинку Ланністерів, Рівер Плейт у стилі Старків, а Насьйональ у стилі Таргарієн.
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