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Ласс Діарра покинув ПСЖ – француз хоче завершити кар'єру та розвивати свій бізнес

16:11 191 Читать на русском
Ласс Діарра покинув ПСЖ – француз хоче завершити кар'єру та розвивати свій бізнес
Ласс Діарра / Фото: ПСЖ

Французький хавбек Ласс Діарра припинив співпрацю з ПСЖ та реалізовуватиме себе у бізнесі.

ПСЖ розірвав контракт з 33-річним півзахисником Лассана Діарра, повідомляє офіційний Twitter клубу.

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Контракт французького футболіста з парижанами був розрахований до літа цього року. Раніше повідомлялося, що Діарра повинен найближчим часом оголосити про завершення професійної кар'єри. Футболіст має намір зайнятися інвестиціями в особисті проекти, перш за все – в свій енергетичний напій Heroic Sport.

У поточному сезоні Діарра взяв участь лише у трьох матчах, результативними діями не відзначався.

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Теги
Лассана Діарра Лассана Діарра ПСЖ ПСЖ Франція
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