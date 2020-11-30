"Ласкаво просимо в АПЛ": ван де Беек зіронізував через своє пошкодження
13:21 - Читать на русском
Півзахисник Манчестер Юнайтед Донні ван де Беек продемонстрував пошкодження, якого зазнав у матчі 10-го туру АПЛ.
завершено
23’ Ян Беднарек
Бруну Фернандеш 60’
Едінсон Кавані 74’
Едінсон Кавані 90+2’
23’ Ян Беднарек
60’ Бруну Фернандеш
74’ Едінсон Кавані
90+2’ Едінсон Кавані
Хавбек пошкодив гомілкостоп у зустрічі із Саутгемптоном, хоча і зміг дограти матч до фінального свистка.
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"Ласкаво просимо в АПЛ", – так нідерландець іронічно підписав фото своєї ноги, на якій видно чималий набряк.
До слова, ван де Беек приєднався до манкуніанців влітку 2020 року, провів 13 матчів у всіх турнірах та записав до свого активу гол та асист.
Кавані дублем приніс перемогу Манчестер Юнайтед, Вулверхемптон у важкому матчі здолав Арсенал
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