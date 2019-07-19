"Ласкаво просимо", – капітан Аталанти Гомес українською привітав Маліновського у новому клубі

Український хавбек Аталанти Руслан Маліновський був тепло прийнятий новими одноклубниками.

Руслан Маліновський вже встиг взяти участь у першому спарингу у футболці Аталанти. Більше того, хавбек збірної України відзначився голом та асистом у дебютному поєдинку, та допоміг своїй новій команді знищити суперника з рахунком 9:0.

Красивий дебютний асист та гол Маліновського у відеоогляді матчу Аталанта – Брусапорто – 9:0

Капітан Аталанти Алехандро Гомес після поєдинку опублікував в Instagram фото з Русланом, підписавши "Ласкаво просимо".

Нагадаємо, Маліновський підписав контракт з італійським клубом на 5 років. За неофіційною інформацією, Генк отримав за 26-річного українця 13,7 млн євро.

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