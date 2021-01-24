ЛАСК із Чеберком програв у матчі з 6 голами у чемпіонаті Австрії – українець став одним з найгірших
ЛАСК зазнав поразки у матчі 13-го туру чемпіонату Австрії. Читайте звіт про матч на "Футбол 24".
Чемпіонат Австрії 2020/21, 13-й тур
ЛАСК – ВСГ Сваровскі – 2:4
Голи: Міхорль, 25, Холанд, 43 – Гугганіг, 29, Фредеріксен, 37, 42, Єбоа, 70, (пен.)
Команди в першому таймі влаштували справжню гольову феєрію, забивши 5 м'ячів на двох. Рахунок відкрив ЛАСК зусиллями Міхорля, проте Гугганіг швидко вирівняв становище, а Фредеріксен дублем вивів Сваровскі вперед в рахунку. Холанд скоротив відставання до перерви, проте у другій половині Єбоа добив ЛАСК.
Брюгге здійснив камбек у матчі з головним конкурентом за чемпіонство – Дост повторив досягнення екс-форварда Барселони
Відзначимо, що Чеберко провів на полі 66 хвилин та отримав оцінку 6,4 – гірше лише у трьох його одноклубників. Українець одного разу виніс м'яч, здійснив чотири перехоплення, один відбір та вдалу спробу дриблінгу. Із негативу відзначимо аж 8 втрат м'яча та лише 3 точні довгі передачі з 9.
До слова, ця перемога ВСГ Сваровскі допомогла набрати 20 очок та наблизитись до ЛАСКа, який з 24 пунктами залишився четвертим.
Динамо не обіграло збірну Йорданії – сумне завершення першого збору з очевидними проблемами