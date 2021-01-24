ЛАСК зазнав поразки у матчі 13-го туру чемпіонату Австрії. Читайте звіт про матч на "Футбол 24".

Чемпіонат Австрії 2020/21, 13-й тур

ЛАСК – ВСГ Сваровскі – 2:4

Голи: Міхорль, 25, Холанд, 43 – Гугганіг, 29, Фредеріксен, 37, 42, Єбоа, 70, (пен.)

Команди в першому таймі влаштували справжню гольову феєрію, забивши 5 м'ячів на двох. Рахунок відкрив ЛАСК зусиллями Міхорля, проте Гугганіг швидко вирівняв становище, а Фредеріксен дублем вивів Сваровскі вперед в рахунку. Холанд скоротив відставання до перерви, проте у другій половині Єбоа добив ЛАСК.

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Відзначимо, що Чеберко провів на полі 66 хвилин та отримав оцінку 6,4 – гірше лише у трьох його одноклубників. Українець одного разу виніс м'яч, здійснив чотири перехоплення, один відбір та вдалу спробу дриблінгу. Із негативу відзначимо аж 8 втрат м'яча та лише 3 точні довгі передачі з 9.

До слова, ця перемога ВСГ Сваровскі допомогла набрати 20 очок та наблизитись до ЛАСКа, який з 24 пунктами залишився четвертим.

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