Лас-Пальмас і Хетафе у турнірній таблиці розділяло всього одне очко. У випадку перемоги вони могли б поборотись за місце у зоні Ліги конференцій, наблизившись до неї на відстань двох-трьох залікових балів. Історія "вболівала" канарців – острів'яни програли лишень одну з останніх дев'яти "домашок" у Ла Лізі, проведених у п'ятницю. Мадридці ж у цей день виграли всього один з 11-ти виїзних поєдинків.

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Неймовірно, але ця статистика спрацювала. Наприкінці першого тайму Араухо вивів Лас-Пальмас уперед, а всього через кільканадцять секунд по перерві Хетафе залишився у меншості – Альдерете отримав пряму червону. Наприкінці другого тайму Молейро забив у ворота гостей другий гол, однак його скасували.

Це не зупинило господарів. Вже у компенсований час спрацювали заміни канарців. Свіжий Еррера, який вийшов на поле сім хвилин тому, відзначився з передачі Марвіна (його випустили в середині другого тайму) – 2:0! Саме з цим рахунком матч і добіг кінця. Лас-Пальмас святкує перемогу.

До зони Ліги конференцій тепер тільки три очки, однак у ній розташувався Бетіс. Свій матч андалусійці ще не зіграли. Хетафе ж обірвав 8-матчеву безпрограшну серію.

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