В рамках суботньої програми 16-го туру Ла Ліги було проведено кілька матчів. Звіт читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Іспанії 2023/24, 16-й тур

Алавес – Лас-Пальмас – 0:1

Гол: Кіріан, 31

Вільяреал – Реал Сосьєдад – початок о 19:30

Мальорка – Севілья – початок о 22:00

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Лас-Пальмас здобув другу перемогу поспіль, здолавши Алавес на виїзді. Єдиний гол у зустрічі на 31-й хвилині провів Кіріан Родрігес, якому вдався класний дальній удар. Завдяки цьому успіху канарці піднялись на восьму позицію, яку в поточному турі вже ніхто не відбере – а зона єврокубків розташована на відстані одного залікового балу. Баски залишились тринадцятими.

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